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رقم الخبر: 256559 تاريخ النشر: حزيران 24, 2019 الوقت: 16:57 الاقسام: منوعات  
الجرذان تطرد ملكة بريطانيا من قصر باكنغهام!

الجرذان تطرد ملكة بريطانيا من قصر باكنغهام!

غادرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، قصر باكنغهام (مرعوبة) بسبب غزو الجرذان له، وقفا لصحيفة (The Sun)، التي أشارت إلى أن القوارض رصدت على وجه الخصوص في مطبخ القصر.

ونقلت الصحيفة على مصدر قوله إنه تم استدعاء خبراء مكافحة الآفات، إلى القصر الذي تأسس عام 1703، مضيفا أن العاملين في القصر تلقوا تعليمات حول كيفية منع انتشار الفئران، مثل إغلاق أبواب الخزانات وإزالة بقايا الطعام من الأماكن المفتوحة.

وتشير الصحيفة إلى أن القوارض تعد مشكلة كبيرة في لندن، وهذا ينطبق بشكل خاص على المباني القديمة.

وفي صيف عام 2018، اشتكى سكان مدينة سوندسفال السويدية من غزو الجرذان، والتي، وفقا لشهود عيان، وصل حجمها إلى حجم القطط.

وحينها أوعزت الجهات المعنية للسكان بإبقاء أبواب ونوافذ البنايات مغلقة، ومنع الأطفال من مغادرة المنازل أثناء العطل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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