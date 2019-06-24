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رقم الخبر: 256557 تاريخ النشر: حزيران 24, 2019 الوقت: 16:57 الاقسام: منوعات  
أسماء ممنوعة حول العالم.. السعودية حظرت عبد الناصر وأمير و ..

أسماء ممنوعة حول العالم.. السعودية حظرت عبد الناصر وأمير و ..

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية 11 مخالفة لقرار حظر رعي الإبل في عدد من المناطق البرية ..

بينما هناك أسماء مباح إطلاقها على حديثي الولادة في بعض الدول فإنها تواجه الحظر بقرار حكومي في دول أخرى وذلك لاعتبارات متعددة منها ما يتعلق بالحفاظ على التراث الوطني أو احتراما للأديان السماوية.

وفي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، فقد طرحت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في عام 2014، قائمة تضم 50 اسما محظورين في المملكة، وذلك (لتضاربها مع العادات الاجتماعية أو الدينية أو عدم لياقتها أو لأنها تعود لأسماء أجنبية)، بحسب صحيفة (عكاظ) السعودية.

ومن أبرز هذه الأسماء: عبد الرسول وملكتينا ولوران ومملكة وسمو وعبد الناصر وسيتاف ويلين ولولاند وتبارك وعبد النبي وبسملة ومايا وليندا وجبريل وأمير وسمو ونبي وتيلاج وريلام وأليس وملاك.

تحظر دول إطلاق أسماء سخيفة وليست ذات معنى، مثل فرنسا التي تحظر استخدام اسم (فراولة)، فإذا رغبت في إطلاقه على مولودك الجديد، فيجب أن تسجله خارج أراضيها، بحسب صحيفة (إندبندنت) البريطانية.

كذلك هناك أسماء محظورة خوفا من تعرض صاحبها للعنف أو التنمر، مثل أدولف هتلر في ألمانيا، ورامبو وباتمان في المكسيك وأسامة بن لادن في ألمانيا.

اسم الأمير وليام محظور في فرنسا، وإلفيس في السويد وريهانا في البرتغال. ولأن ماليزيا تعتبر أن إطلاق أسماء حيوانات على أشخاص (أمر مهين للغاية)، فإنها تحظر أسماء (دب) و(ثعبان). تحظر ألمانيا والدنمارك الأسماء المحايدة بين الجنسين، وهي التي يجوز إطلاقها سواء على ذكر أو أنثى، وهي: تايلور وجوردان وأشلي ومورغان. كذلك هناك أسماء لعلامات تجارية شهيرة محظور إطلاقها في عدد من دول العالم، وهي (فيسبوك) في المكسيك و(أيكيا) في السويد و(مرسيدس) في سويسرا و(نوتيلا) و(ميني كوبر) في فرنسا و(شانيل) في سويسرا.

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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