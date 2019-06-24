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رقم الخبر: 256554 تاريخ النشر: حزيران 24, 2019 الوقت: 16:27 الاقسام: سياسة  
من الذي يتستر على جريمة خاشقجي؟

من الذي يتستر على جريمة خاشقجي؟

الصحافة الامريكية مشغولة هذه الايام بمهندس جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، سعود القحطاني ، مستشار ولي العهد محمد بن سلمان، بسبب غياب اسمه من لائحة المتهمين بالجريمة.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اعتبرت عدم شمول اللائحة على اسم القحطاني يمثل حرجا للسعودية، رغم الضغوط الأمريكية لضمّه إلى لائحة المتهمين الأحد عشر.

في وقت سابق من هذا العام، تم تسريب انباء عن وضع القحطاني قيد الإقامة الجبرية، بأمر من بن سلمان، وقال مسؤولون سعوديون إنه ممنوع أيضاً من دخول البلاط الملكي أو تقديم المشورة الرسمية.

الا انباء موثقة اكدت ان القحطاني لا يزال مستشاراً للأمير محمد وراء الكواليس ولن يواجه عقوبة خطيرة تتجاوز تقييد الحركة، وانه شوهد وهو يتنقل بحرية كاملة في بلاده.

الملفت ان الصحافة الامريكية وبعض المسؤولين الامريكيين كثيرا ما يؤكدون على القحطاني كأنه الراس المدبر للجريمة ، وان كل خيوطها تنتهي عنده، بينما المعروف عن القحطاني طاعته العمياء لبن سلمان، وتأكيده في اكثر من مرة وفي عدد من تغريداته، انه لم يقدم على خطوة من جراء نفسه، بل بأوامر مباشرة من ولي امره بن سلمان.

الملفت ايضا محاولات الاعلام الامريكي وبعض السياسيين الامريكيين المقربين من ترامب، حرف بوصلة التحقيقات عن الشخص الذي اعطى الاوامر ، وهو محمد بن سلمان، والشخص الذي تستر ومازال يتستر عليه ، وهو الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وهي جريمة لا تقل خطورة عن جريمة اصدار الاوامر وجريمة التنفيذ.

لقد فاتت الصحافة الامريكية حقيقة واضحة وهي ان جريمة خاشقجي كبيرة وبشعة ومروعة، الى الحد الذي لا يمكن التغطية عليها وغلقها بمجرد التضحية بالقحطاني، والايام المقبلة ستثبت ذلك.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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