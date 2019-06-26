  • الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٠
  • الأربعاء , يونيو 26, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 256553 تاريخ النشر: حزيران 24, 2019 الوقت: 16:56 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
استيقظت لتجد نفسها وحيدة على متن الطائرة

استيقظت لتجد نفسها وحيدة على متن الطائرة

عاشت مسافرة كندية لحظات من الرعب، على متن طائرة، بعدما انصرف الركاب والمضيفون، وظلت عالقة بمفردها في المركبة، لأنها كانت تغط في نوم عميق.

وبحسب ما نقلت صحيفة (صن) البريطانية، فإن تيفاني آدمز، كانت سافرت من كيبيك إلى مدينة تورنتو، ومدة هذه الرحلة لا يتجاوز الساعة والنصف.

وفي منتصف الرحلة، أي بعد مدة قصيرة من الإقلاع، نامت الراكبة، ولم تفطن إلى الوصول، وانصرف الكل، فيما ظلت نائمة بمقعدها.

واستيقظت تيفاني، بعد ساعات من الوصول، قرابة منتصف الليل، ووجدت نفسها عالقة في ظلام دامس وبرد شديد.

وقالت الراكبة، إنها لم تكن قادرة على أن ترى أي شيء، كما لم تستطع الذهاب إلى الحمام، وهو ما سبب لها حالة من الذعر.

ولأن هاتفها لم يكن مشحونا، لم تستطع تيفاني، أن تتصل بأي شخص حتى يبلغ إدارة المطار، ولم تستطع الشحن، لأن محرك الطائرة كان غير مشغل.

وظلت الراكبة تتحرك في الطائرة، مثل عمياء، إلى أن لمحت إشارة ضوئية في أحد الأبواب، ثم قامت بفتح الباب ولوحت لشخص بعيد في المطار.

وحين حضر موظف يتولى حمل الأمتعة، وجد الراكبة واقفة في باب الطائرة الذي يصل علوه إلى 15 مترا. وبمجرد الخروج من المأزق، قامت شركة (إير كندا)، بنقل الراكبة إلى بيتها، لكن تيفاني تقول إنها مضطربة منذ (ليلة الطائرة المشؤومة).

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/9568 sec