هذا الأسبوع، حقق مسبار ناسا كوريوسيتي اكتشافاً مدهشاً.. أكبر كمية من الميثان خلال القياسات أثناء هذه المهمة تبلغ حوالي 21 مليار جزء من الميثان في أجواء المريخ، أي ثلاثة أضعاف ما تم العثور عليه خلال قياسات 2013.

تجدر الإشارة إلى أن (حياة الكائنات الحية الدقيقة هي مصدر مهم للميثان على الأرض، ولكن يمكن أيضاً إنشاء الميثان كنتيجة للتفاعل بين الحجارة والماء).

أكد خبراء وكالة ناسا أن المسبار لا يملك المعدات اللازمة لتحديد مصدر الميثان، وحتى الآن لا يمكن تحديد ما إذا كان له أصل بيولوجي أو جيولوجي وإذا كان (قديماً) أو (حديثاً).

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، بأن مسبار "كوريوسيتي" التابع لناسا اكتشف كميات عالية بشكل مدهش من هذا الغاز، الذي يتم توليده عادة على كوكب الأرض بواسطة كائنات حية. وتلقى تعليمات من المركز لإجراء مزيد من القياسات. وفقا للصحيفة، فإن النتيجة قد تشير إلى وجود الكائنات الحية الدقيقة على هذا الكوكب.