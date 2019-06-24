كشف الخبراء عن قائمة تضم عدد من فوائد فاكهة الكرز، حيث يعد منتجا جيدا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

ونظرا لارتفاع نسبة مضادات الأكسدة، يمكن أن يكون الكرز وسيلة للوقاية من أمراض القلب والسكري والأورام بالإضافة إلى العديد من الأمراض المزمنة، وفق موقع (وان).

كما يعتبر الكرز فاكهة مفيدة جدا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وذلك بسبب قلة احتوائه على السكر. وأن الاستخدام المتكرر لعصير الكرز يوفر الحماية ضد النقرس (تورم اصبع القدم) والتهاب المفاصل.

باللإضافة إلى ذلك، فإن رحيق الكرز يقلل من مستوى الكوليسترول السيئ. ما يساعد على تخفيف آلام الجسم بعد ممارسة الرياضة والتدريبات المكثفة.