يعاني بعض كبار السن من مشكلة رعشة اليدين، وهذا الأمر يعد طبيعيا عند التقدم في العمر، وأيضا هناك بعض الأسباب الصحية التي تسبب هذا الأمر بشكل كبير كالإصابة بمرض السكري، والتعرض لالتهاب الإعصاب أو أي مشاكل صحية أخرى كخلل في الغدة الدرقية وأمراض القلب، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على افضل الطرق الخاصة بعلاج رعشة اليدين لدى كبار السن، وفقا لموقع "webmed".

رعشة اليدين من الأشياء المضرة لصحة الإنسان، والتي تتسبب له في الإحراج عند التحدث أو المشي أو عند ممارسة حياته أمام الآخرين، ولذا على كبير السن الذي يعاني من هذا الأمر الإقلاع عن التدخين لأنه يزيد بشكل كبير من هذه المشكلة.

-على كبير السن الذي يعاني من رعشة اليدين الذهاب للطبيب والاهتمام بتناول أدوية الخاصة بعلاج مرض شلل الرعاش، للتخفيف من رعشة اليدين بشكل كبير.

-في حالة إصابة كبير السن بالغدة الدرقية عليه المواظبة على تناول العقاقير الخاصة به، لتنظيم نسبة العقاقير الخاصة به، مع ضرورة التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تزيد من حدة رعشة اليدين.

-ضرورة ممارسة بعض التمارين الرياضية التي تساهم بشكل كبير في تقوية عضلات اليدين وتقلل من التعرض الدائم لرعشة اليدين، ولذا عليه الذهاب للصالات الرياضية والتعرف على افضل هذه الرياضات.

-على كبار السن تجنب التعرض للضغط النفسي والتوتر والقلق، لأن هذا الأمر يزيد من التعرض الدائم للإصابة برعشة اليدين.