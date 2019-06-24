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رقم الخبر: 256545 تاريخ النشر: حزيران 24, 2019 الوقت: 15:53 الاقسام: سياسة  
رئيس السلطة القضائية في ايران: أمريكا المنتهك الرئيسي لحقوق الانسان

رئيس السلطة القضائية في ايران: أمريكا المنتهك الرئيسي لحقوق الانسان

اكد رئيس السلطة القضائية في ايران حجة الاسلام ابراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، ان أمريكا وحلفائها هم المنتهك الرئيسي لحقوق الانسان في فلسطين واليمن.

ان رئيس السلطة القضائية في ايران قال في كلمة خلال لقاء سفراء وممثلي الدول الاجنبية في طهران وذلك بمناسبة اسبوع السلطة القضائية، ان أمريكا وحلفائها في منطقة الشرق الاوسط هم المنتهك الرئيسي لحقوق الانسان في فلسطين واليمن.

واضاف: اليوم تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل مستمر  حيث تأتي صفقة القرن التي فشلت مسبقاً في هذا السياق.

واعتبر حجة الاسلام رئيسي، النظام السعودي اكبر منتهك لحقوق الانسان، منوها إلى قيام السعودية بإعدام الكثير من مواطنيها لكن امريكا لا تزال تدعم هذا النظام كما ان النظام السعودي بدأ بالعدوان على اليمن بدعم أمريكي وقتل اكثر من 60 الفاً من الشعب اليمني.

واوضح رئيس السلطة القضائية في ايران "ان المؤسسات الدولية قدمت السعودية مراراً كمجرم حرب لكنها لا تزال تدعم هذا البلد، كما ان امريكا لا تتمتع بسجل افضل من حلفائها في المنطقة، فبحسب الاحصائيات هناك عدم مساواة كبيرة في أمريكا و ان 44 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر وان 40 بالمئة من ثروة أمريكا تسيطر عليها نسبة واحد بالمئة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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