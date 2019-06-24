استطاعت اماندين هنري قائدة منتخب فرنسا أن تنقذ صاحبة الضيافة وتمنحها بطاقة الصعود لدور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات بفوزها 2-1 على البرازيل عقب وقت إضافي يوم الأحد لتضرب فرنسا موعدا محتملا مع الولايات المتحدة حاملة اللقب.

واستطاعت هنري هز الشباك في الدقيقة 107 في مباراة متوترة على استاد اوسيان بعد أن سجلت تيسا هدف التعادل للبرازيل.

وكان فاليري جوفين قد افتتحت التسجيل لفرنسا في الشوط الثاني.

وعانت فرنسا لكي تترجم سيطرتها المبكرة لأهداف بسبب الافتقار للمسة التهديفية وهو ما حال دون حسمها للفوز خلال الوقت الأصلي.

وستلعب الولايات المتحدة أمام اسبانيا في رانس يوم الاثنين.

وقالت كورين دياكري مدربة فرنسا ”كانت مباراة متوترة بل في غاية التوتر أمام منافس رائع لكننا لم نستسلم واستطعنا الإجهاز عليه.

”كان أفضل أن نلعب بشكل أقوى في الشوط الأول حتى يكون الشوط الثاني أكثر سهولة علينا. لكنني اعتقد أن ما حدث سيجعلنا متحررين فيما تبقى من البطولة“.

ومع عودة اللاعبة البرازيلية المخضرمة فورميجا للتشكيلة الأساسية، بدا أن الفريق القادم من أمريكا الجنوبية يعاني بدنيا مع فرض فرنسا لسيطرتها على اللعب في مباراة شهدت الكثير من الالتحامات.

وافتقر منتخب فرنسا للحسم أمام المرمى حتى الدقيقة 26 بعد أن سددت جوفين اثر تمريرة عرضية من كاديدياتو دياني لكن تم إلغاء الهدف عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد والتي أشارت إلى أن المهاجمة لعبت الكرة بالرأس رغم إمساك باربرا حارسة مرمى البرازيل بها.