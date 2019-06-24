ولعب تشافي هيرنانديز في برشلونة منذ الفئات السنية في تسعينيات القرن الماضي حتى رحيله عن الفريق الأول في عام 2015 ، عندما انتقل إلى السد القطري ، قبل أن يعلن اعتزاله مؤخراً والبدء بتدريب الفريق القطري.

وسيحل تشافي هيرنانديز ضيفاً على برنامج “أل كوتكسا” عبر قناة “تي في 3” الإسبانة يوم الإثنين القادم ، وقامت القناة الإسبانية بنشر مقطتفات من مقابلته.

وقال تشافي “العودة إلى برشلونة مدرباً حلم لي ، هذا هو هدفي لكن دون أن يكون هاجساً لي”.

وسيبدأ تشافي مسيرته التدريبية مع السد بالمنافسة على لقب الدوري المحلي في الموسم الجديد والمنافسة على لقب بطولة دوري أبطال آسيا.