|رقم الخبر: 256536
|تاريخ النشر: حزيران 24, 2019
|الوقت: 15:40
|الاقسام: رياضة
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تشافي يعلنها: أريد تدريب برشلونة
أعلن اللاعب الإسباني المعتزل تشافي هيرنانديز نيته خوض تجربة تدريب فريقه السابق برشلونة في المستقبل القريب.
ولعب تشافي هيرنانديز في برشلونة منذ الفئات السنية في تسعينيات القرن الماضي حتى رحيله عن الفريق الأول في عام 2015 ، عندما انتقل إلى السد القطري ، قبل أن يعلن اعتزاله مؤخراً والبدء بتدريب الفريق القطري.
وسيحل تشافي هيرنانديز ضيفاً على برنامج “أل كوتكسا” عبر قناة “تي في 3” الإسبانة يوم الإثنين القادم ، وقامت القناة الإسبانية بنشر مقطتفات من مقابلته.
وقال تشافي “العودة إلى برشلونة مدرباً حلم لي ، هذا هو هدفي لكن دون أن يكون هاجساً لي”.
وسيبدأ تشافي مسيرته التدريبية مع السد بالمنافسة على لقب الدوري المحلي في الموسم الجديد والمنافسة على لقب بطولة دوري أبطال آسيا.
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