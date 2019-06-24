أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، رضا رشيديان، ان المملكة العربية السعودية لم ترد حتى الآن على طلب زيادة حصة الحجاج الايرانيين خلال مناسك الحج لهذا العام.

وأضاف رشيديان، اليوم الاحد، في حديث مع مراسل (إرنا): انه وفقا للبرامج والاجراءات المتبعة لدى منظمة الحج والزيارة الايرانية، سيتم تفويج اول قافلة للحجاج الايرانيين الى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام، في 8 تموز / يوليو القادم.

وتابع : فور موافقة السعودية على زيادة حصة الحجاج الإيرانيين، سيتم تسجيل أعداد أخرى من الزوار الايرانيين.

ولفت رشيديان الى توصل إيران والسعودية لاتفاق على اجراء مناسك الحج بأفضل شكل وأن يوفر الجانب السعودي خدمات جيدة للحجاج الإيرانيين.

وأضاف: خلال المحادثات الرسمية مع وزير الحج السعودي، تمكنا من إنشاء مكتب تمثيل منظمة الحج والزيارة الايرانية مبكراً في هذا البلد، وتوثيق نشاطاتنا في نص الاتفاق الرسمي بين الجانبين.

وبحسب رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، يبلغ اجمالي عدد الزوار الايرانيين الذين سيتوجهون الى الديار المقدسة لاداء مناسك حج التمتع في العام الحالي، 86 الفا و500 زائرا.

وفي جانب آخر من تصريحاته، تطرق رشيديان الى حج العمرة؛ مبينا ان هذا الموضوع طرح خلال اجتماع المجلس الاعلى للحج في البلاد، وفي حال ضمان الامان والهدوء والكرامة بالنسبة للزوار الايرانيين سنجري مباحثات في هذا الخصوص مع الجانب السعودي وذلك بعد الانتهاء من مناسك حج التمتع لهذا العام.