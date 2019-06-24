أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بأن فريق "ب" كان على مسافة قريبة من توريط الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالحرب.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب ظريف اليوم الاحد: المزيد من الأدلة (منها عدوان طائرة التجسس المسيرة MQ9، شراء الزوارق السريعة والاتصال الهاتفي الذي كان هدفه اتهام ايران بالهجوم على ناقلات النفط)، تثبت بأن فريق "ب" (بنيامين نتنياهو وبولتون وبن زايد وبن سلمان) كان على بعد مسافة قريبة من جر ترامب الى ورطة الحرب.

وأضاف: الحذر حال دونه (دون وقوع الحرب)، إلا أن الارهاب الاقتصادي يجلب معه التوتر.

وأرفق ظريف تغريدته بخارطة لاحداثيات مكان استهداف طائرة التجسس الاميركية المسيرة في الخليج الفارسي من قبل الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

وكانت إشارة ظريف بشأن الاتصال الهاتفي هو اتصال السعودية مع عناصر زمرة "خلق" الارهابية، والذي أكد التعاون بينهما في قضية تفجير ناقلات النفط قبالة الفجيرة بالامارات.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، يتحدث العضو الرسمي ومسؤول الوحدة السايبرية لزمرة "خلق" الارهابية شهرام فاختة مع عنصر آخر في الزمرة مقيم في اميركا وهو حسين داعي الاسلام.

وفي الاتصال، يشير فاختة الى اتصال للسعودية مع مكتب زعيمة الزمرة مريم رجوي ويسأل من داعي الاسلام بشأن كيفية التنسيق بين الزمرة والسعودية لاثارة الاجواء ضد ايران إثر الهجوم على ناقلات النفط في المنطقة، وقال فاختة: "ان جميع مساعينا خلال الاسبوع الماضي كانت منصبة على اتهام النظام (ايران)، والسعوديون يتابعون النتائج في الاتصال مع مكتب الأخت مريم، فما هي المحاور التي نشير اليها حول حصيلة الاجراءات والتداعيات المحتملة؟".

وقال داعي الاسلام في الجواب: "أعتقد انها يمكن أن تسفر عن تداعيات مختلفة؛ من رفع الملف الى مجلس الامن حتى التدخل العسكري أو أي أمر آخر".