ولدى استقباله رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريلا كيوفاس بارون يوم الاحد، أكد لاريجاني دور الاتحاد في الحؤول دون وقوع الازمات، وقال: انه بما ان نواب البرلمانات هم اعضاء في IPU، فبامكانهم التحدث بحرية أكثر؛ ومن هنا فان تحرك رئيس IPU بامكانه ان يسهم في الاستفادة من طاقة البرلمانات، وكذلك اعرب عن شكره لتحركات الامين العام، وقال: اننا نعرب كذلك عن شكرنا لتصريحاتكم حول تطورات الشأن السوري.

بدورها، أشارت بارون الى دور ايران على صعيد التعددية، وقالت: ان ايران وباعتبارها عضوة في اللجنة الاستشارية العليا لمناهضة الارهاب، فبامكانها عبر تجاربها في اللجنة التنفيذية ونشاطها الواسع في الاتحاد أن تلعب دورا مؤثرا في الاتحاد.

ولفتت الى قضية الارهاب، وقالت: انه لاينبغي تسييس قضية محاربة الارهاب وان تجارب ايران قيمة في هذا المجال، كما ينبغي للاتحاد أن يتخذ اجراءات اكثر جدية في قضايا نظير قضية فلسطين، كما اننا لم نتخذ اجراءات اساسية فيما يتعلق بقضية اليمن، وللاسف هناك عقبات في هذا المجال، وان اللجوء الى القوة والعنف في العالم يتزايد ويجب الاستفادة من طاقات المؤسسات الدولية اكثر.

وأكد لاريجاني تصريحات باورن، وقال: ان ما تناقلته وسائل الإعلام بالعالم عن اليمن وسوريا افتقرت للصدقية عموما بحيث انه عندما غزت اميركا افغانستان العام 2001 قالت إننا نريد القضاء على المخدرات والارهاب؛ ولكن بعد مضي عدة سنوات على الغزو وجدنا ان انتاج الافيون في افغانستان ازداد الى خمسين ضعفا.

واشار لاريجاني الى تنامي التيارات الارهابية في المنطقة ودعم اميركا وبعض الدول الاقليمية لها، وقال: ان تجربة المنطقة برهنت ان الاحتلال العسكري من شأنه تقوية لتيارات الارهابية لان الاميركيين يتعاملون بإذلال مع الشعوب التي ترزح تحت نير الاحتلال ومن هنا فان اميركا هي التي تسهم في ايجاد البيئة الاجتماعية للارهاب .

كما لفت لاريجاني الى ازمة اليمن، وقال: ان ازمة اليمن مؤلمة للغاية وان بعض الدول تستغل هذه الازمات والمجازر لتسويق اسلحتها مؤكدا ان الازمة اليمنية لايمكن تسويتها عسكرياً، بل عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتناول قضية فلسطين ايضا، وقال: ان قضية فلسطين حساسة وان ترامب يحاول المساومة على مصير الشعب الفلسطيني، مؤكداً ان هذا النهج سيقود الى تعزيز تيارات المقاومة لان الفلسطينيين سيدركون انه لاخيار للحل سوى بالمقاومة.