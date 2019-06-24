وکان اللواء الركن طارق عباس البلداوي قد وصل أمس إلى طهران على رأس وفد عسكري عراقي رفيع المستوى.

ورحب العميد رباني بالوفد العسكري العراقي، وأكد على توسيع وتوطيد العلاقات بين طهران وبغداد.

وفي معرض اشارته إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، قال العميد رباني: إن البلدين ايران والعراق يحظيان بتاريخ عريق ويتمتعان بقواسم ثقافية ودينية مشتركة ونحن نعتبر الشعب العراقي بأنه شعب شقيق وصديق للشعب الايراني.

ولفت إلى دور ايران والعراق في دعم الاستقرار واستتباب الأمن في المنطقة، مؤكدا على ضرورة التعاون بين الجانبين من أجل مواجهة التهديدات الأمنية والارهابية في المنطقة.

كما أعلن مساعد رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية، استعداد طهران من أجل تقديم الدعم في مجال التاهيل العسكري إلى الجانب العراقي في مختلف المجالات العسكرية بما في ذلك البرية والجوية والبحرية والدفاعية.

بدوره، أعرب اللواء الركن طارق عباس البلداوي مدير التدريب العسكري بالجيش العراقي عن ارتياحه لزيارة ايران، مؤكدا على ضرورة توسيع العلاقات في المجالات التدريبية وفنون القتال وإجراء مناورات مشتركة بين ايران والعراق.

واعتبر اللواء الركن طارق عباس الاهتمام بالقضايا الحدودية وإجراء زيارات بين الوحدات العسكرية واقامة المعارض والقدرات القتالية للبلدين، بأنها من القضايا التي يجب الالتفات اليها.