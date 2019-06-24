*نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: نقاتل في اليمن بأكثر من (30) ألف جندي

عبدالسلام رداً على تصريحات نتنياهو: الدفاع عن قضية الأمة وسام شرف نعتز به

رد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، الأحد، على تصريحات رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو التي اعتبر فيها العدوان على اليمن جزءا من معركته ضد فلسطين، مؤكدا أن الدفاع عن قضية الأمة وسام شرف نعتز به.

وقال عبدالسلام في تغريدة له تويتر: "نتنياهو في مؤتمر صحفي يدافع عن عدوان السعودية بكل وضوح ويعتبر الحرب على اليمن جزءاً من معركته ضد فلسطين ويصف الرد اليماني على العدوان الأمريكي السعودي بأنه تهديد على الكيان الصهيوني الغاصب".

نتنياهو في مؤتمر صحفي يدافع عن عدوان السعودية بكل وضوح ويعتبر الحرب على اليمن جزءاً من معركته ضد فلسطين ويصف الرد اليماني على العدوان الامريكي السعودي بأنه تهديد على الكيان الصهيوني الغاصب وإنهُ بالنسبة لنا وسام شرف نعتز به للدفاع عن قضية الأمة في زمن الانبطاح للمشروع الصهيوامريكي.

وأضاف رئيس الوفد الوطني والناطق الرسمي لأنصار الله أن نتنياهو يصف الرد اليماني على العدوان الأمريكي السعودي بأنه تهديد على الكيان الصهيوني الغاصب إنهُ بالنسبة لنا وسام شرف نعتز به للدفاع عن قضية الأمة في زمن الانبطاح للمشروع الصهيوأمريكي".

ميدانياً أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، الأحد، طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي قبالة السديس بنجران.

وكانت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية قد أسقطت، السبت، طائرة تجسس تابعة للعدوان في منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وأسقطت الدفاعات الجوية كذلك، الجمعة، طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان بسلاح مناسب جراء خرقها للهدنة وقيامها بتنفيذ مهمة عدائية في أجواء منطقة الفازة.

كما لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي، الأحد، مصرعهم وجرح آخرون، إثر تدمير آليتين عسكريتين كانتا تقلهم قبالة نجران.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية دمروا آليتين عسكريتين للمرتزقة بكمينين محكمين في البقع قبالة نجران، مؤكدا مصرع وجرح من كان على متنهما.

وكان قد لقي عدد من الجنود السعوديين مصارعهم، السبت، بنيران قناصة الجيش واللجان الشعبية قبالة السديس في محور نجران، كما أطلقت القوى الصاروخية صاروخ "زلزال1"على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع الشبكة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

إلى ذلك شن الجيش واللجان الشعبية، الأحد، عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة الجوف. وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عدد من المرتزقة في عملية إغارة على مواقعهم في الظهرة بالمحافظة.

هذا وفجرت وحدة الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية، الأحد، آليتين لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح مرتزقة إثر انفجار آليتين لهم بعبوات ناسفه لوحدة الهندسة في جبهة الخليفين في خب والشعف محافظة الجوف.

وقتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان وتم اغتنام أسلحة، السبت، إثر عملية إغارة نفذها الجيش واللجان الشعبية على سلبة بخب والشعف، كما قتل وجرح مجموعة عدد من المنافقين جراء استهداف تجمعاتهم في الجرشب بذات المحافظة.

من جانب آخر اعترف نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات ما يسمى بالدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أنه يزج بأكثر من 30 ألف جندي للمشاركة في العدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني منذ 5 أعوام.

وأبدى قائد قوات الدعم السريع، التي كانت تُسمّى سابقا بقوات الجنجويد،" أثناء مخاطبته حشداً جماهيرياً بمنطقة (أبرق) بشرق النيل حسب صحيفة "الإنتباهة" امتعاضه مما وصفها بـحملة الإساءات والشتائم التي لحقت بهم وبدول السعودية والإمارات ومصر.

وقال "شتمونا وشتموا السعودية والإمارات ومصر"، وأضاف: هذه الدول نحن نقاتل معها بأكثر من (30) ألف جندي.

وانتقد بعض الأصوات التي تقول إن الأموال التي تقدمت بها السعودية والإمارات ذهبت للبرهان ولشخصه، مضيفة: (الحساب ولد وسيأتي الوقت الذي يعرف فيه الشعب ما قدمناه وما قدمته تلك الدول) حسب تعبيره.

وأعلنت السعودية من واشنطن في 26 مارس 2015 عدوانها على اليمن، وشارك النظام السوداني في ظل وعود سعودية مالية في استهداف الشعب اليمني بإرسال قوات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم حرب في دار فور.

يذكر أن العدوان السعودي الأمريكي تسبب باستشهاد وجرح عشرات الالاف من أبناء الشعب اليمني فضلا عن تسببه في كارثة إنسانية غير مسبوقة في العالم بسبب الحصار الذي يفرضه على اليمن من جميع الجهات، في ظل صمت دولي.

ويخوض الشعب اليمني ملحمة أسطورية منذ خمس سنوات للدفاع عن أرضة وهويته في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الذي جمع مقاتلين من مختلف أصقاع الأرض، بهدف تقسيم اليمن وإبقاءه تحت الوصاية السعودية والأمريكية.