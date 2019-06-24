كشف قيادي فلسطيني جدول الأعمال والمهام التي تقف خلف زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة، وهي الزيارة التي تأتي بالتزامن مع عقد "ورشة البحرين" التي يرفضها بشدة الشعب الفلسطيني، ويعتبرها بمثابة انطلاقة رسمية لما يسمى "صفقة القرن" الأمريكية.

وأكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ماهر مزهر، أن "وفدا أمنيا مصريا رفيع المستوى برئاسة الوكيل أيمن بديع، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية، سيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة"، ملمحا لوصول الوفد المصري الثلاثاء المقبل.

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "الوفد الأمني سيلتقي برئيس السلطة محمود عباس في رام الله، كما أنه سيصل لاحقا إلى قطاع غزة، للقاء القوى الوطنية والإسلامية وقادة العمل الوطني والإسلامي".

وحول المهمة الأساسية لزيارة الوفد الأمني المصري التي تتزامن "مؤتمر البحرين" الذي يعقد في يومي 25 و26 حزيران/ يونيو الجاري في المنامة، ذكر مزهر، أنه "سيكون لديهم ملفان أساسيان؛ الأول يتعلق بالضغط باتجاه إنجاح المصالحة الفلسطينية الداخلية".

ولفت إلى أن "الملف الثاني يتعلق بتعزيز صمود شعبنا باتجاه كسر الحصار الظالم المفروض على شعبنا، من أجل أن يحيا بعزة وكرامة"، منوها إلى أهمية "أن تضغط مصر على الإخوة في حركتي فتح وحماس، باتجاه تطبيق اتفاقيات المصالحة وفي مقدمتها اتفاق 4 أيار/ مايو 2011، وكذلك مخرجات اللجنة التحضيرية 2017".

وطالب القيادي في الجبهة الشعبية، مصر بالضغط على رئيس السلطة أبي مازن، لـ"دعوة الإطار القيادي المؤقت لصياغة سياسة وطنية لمواجهة المشروع الصهيوني، والدفع بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة".

من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 18 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة القدس المحتلة وبيت لحم والخليل وجنين واعتقلت 18 فلسطينياً.

هذا وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وقاموا بتجريف أراضي الفلسطينيين.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة وفا بأن مستوطنين اقتحموا بعدد من الجرافات منطقة خلة النحلة جنوب بيت لحم تحت حماية قوات الاحتلال وقاموا بتجريف 300 دونم من أراضي الفلسطينيين تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة تربط بين بؤرتين استيطانيتين في إطار مخطط الاحتلال لعزل بيت لحم عن ريفها الجنوبي وجنوب الضفة الغربية.

وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين تصعد سلطات الاحتلال من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وكانت استولت مطلع العام الجاري على 1200 دونم من أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم لإقامة مستوطنة تربط بين بؤر المستوطنات المحيطة بالمدينة لتحاصرها من جميع الجهات متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.

إلى ذلك اقتحمت قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة وحرس حدود ومخابرات العدو الإسرائيلي مساء السبت مدرسة دار الأيتام الصناعية الاسلامية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومنعت تنفيذ مهرجان شعري برعاية اتحاد الكتاب الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأنه كان مقررا تنظيم مهرجان للشعر في المدرسة تحت عنوان "لا للحرب نعم للسلام"، دُعي إليه مجموعة من الشعراء الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن الاحتلال اقتحم المدرسة قبل بدء الفعالية بدقائق وسلم المنظمين قراراً موقعا باسم وزير داخلية الاحتلال أردان بمنع الفعالية بحجة تنظيمها من قبل السلطة الفلسطينية.