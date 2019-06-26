صرح وزير الخارجية لحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، الأحد، أن دولة ليبيا ستشارك في قمة الضفتين 5 + 5 المنعقدة في مدينة مارسيليا الفرنسية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة التعاون بين ضفتي المتوسط.

ليبيا تشارك في قمة 5 + 5 المنعقدة في مدينة مرسيليا الفرنسية

وقال سيالة في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "ليبيا ستشارك في قمة ضفتي البحر الأبيض المتوسط 5 + 5 الأحد والاثنين المنعقدة في مدينة مرسيليا الفرنسية لمناقشة أوجه التعاون بين ضفتي المتوسط على مستوى وزراء الخارجية".

وأشار سيالة إلى أنه سيترأس الوفد الليبي وسيحضرها مئات الشخصيات التي تمثل مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف قائلا "سوف يمثل شباب وشابات ليبيا كل المناطق الليبية حيث يطرحون مشاريعهم أمام الوزراء وجهات التمويل الأوروبية".

ميدانياً أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية أنها سيطرت على أجزاء واسعة من مطار العاصمة طرابلس.

المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب قال إن قوات حكومة الوفاق اقتحمت المطار من ثلاثة محاور.

وأشار إلى أن الإعلان عن السيطرة على المطار سيتم من جانب غرفة العمليات بعد اكتمال العملية العسكرية.

من جانب آخر المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة بحث مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات في طرابلس.

وأكدت البعثة الأممية في بيانها أن الطرفين ناقشا سبل التحرك قدماً للاتفاق على حل سياسي، لافتة إلى أنهما تطرقا إلى موضوع تفاقم الوضع الإنساني، وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي.