ألقت قوات الأمن التونسية القبض على إرهابيين اثنين يوم الأحد من جملة أربعة كانوا يعتزمون السطو على فرع بنكي بالعاصمة تونس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن قوات الأمن أحبطت العملية التي تأتي في إطار ما يُسمّى بـ"الاحتطاب" وتمويل المخططات الإرهابية .

من جهة اخرى مثل السبت، أمام الدائرة الخامسة المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس إمام مسجد في العقد الرابع من العمر متهم بالدعوة للانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج تراب الجمهورية لارتكاب أعمال إرهابية والتحريض على الكراهية والقتال بواسطة الخطب، وذلك على خلفية إتهامه من قبل بعض العائلات بمنطقة العالية في بنزرت بإغواء أبنائهم بخطبه التي كانت تحرض على القتال في سوريا.