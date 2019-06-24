أعلن المرشح في الانتخابات الرئاسية الموريتانية محمد ولد غزواني، الأحد، فوزه في الانتخابات بعد تجاوزه عتبة الـ50% في الدورة الأولى، مضيفا أنه لم يتبق سوى 20% من مراكز الاقتراع لم يتم فرزها، وأنها لن تؤثر على النتيجة المعلنة.

وأعلن غزواني الذي شغل منصب وزير الدفاع وقائد الجيش سابقا، عن فوزه في حضور الرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز.

وتظهر النتائج الأولية فارق كبير بينه وبين المرشحين الآخرين، حيث حصل غزواني على نسبة 5925/51% من الأصوات، يليه مرشح المعارضة سيد محمد بوبكر، الذي حصل على نسبة 673/18% من الأصوات.

وبدأ، ليلة السبت الأحد، الإعلان التدريجي للنتائج الأولية، فيما ينتظر إعلان النتائج النهائية مطلع الأسبوع.

وخاض الانتخابات ستة مرشحين أبرزهم الغزواني وولد بوبكر وهو مرشح المعارضة الرئيسي رئيس الحكومة الأسبق المدعوم من الإسلاميين، حيث تنافسوا على أصوات 5/1 مليون ناخب.