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رقم الخبر: 256464 تاريخ النشر: حزيران 23, 2019 الوقت: 17:24 الاقسام: اقتصاد  
إيران تشتري 5ر3 مليون طن قمح محلي

إيران تشتري 5ر3 مليون طن قمح محلي

أعلن وزير الزراعة الايرانية عن بلوغ مشتريات القمح المحلي 5ر3 مليون طن منذ بدء الموسم حتى الآن (بدأ منتصف أبريل/ نيسان).

وأوضح محمود حجتي، في تصريح له اليوم الأحد، ان الوزارة إعتمدت إجراءات لخفض إحتمالية تهريب القمح على ضوء ارتفاع سعر القمح في دول الجوار وصعود سعر العملات الأجنبية أمام الريال الايراني. وأشار الى أن شحنة القمح داخل ايران يصدر لها شهادة، بحيث يتم التأكد منها في الطرق؛ مبيناً أن ذلك أدى لإنخفاض موضوع التهريب.

 

 
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