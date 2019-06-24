وأوضح محمود حجتي، في تصريح له اليوم الأحد، ان الوزارة إعتمدت إجراءات لخفض إحتمالية تهريب القمح على ضوء ارتفاع سعر القمح في دول الجوار وصعود سعر العملات الأجنبية أمام الريال الايراني. وأشار الى أن شحنة القمح داخل ايران يصدر لها شهادة، بحيث يتم التأكد منها في الطرق؛ مبيناً أن ذلك أدى لإنخفاض موضوع التهريب.