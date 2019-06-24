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رقم الخبر: 256463 تاريخ النشر: حزيران 23, 2019 الوقت: 17:23 الاقسام: دوليات  
المكسيك تلبي رغبة ترامب.. وتنشر قوات على الحدود مع امريكا

المكسيك تلبي رغبة ترامب.. وتنشر قوات على الحدود مع امريكا

عززت قوات من الحرس الوطنى المكسيكى مدعومة بعناصر من الشرطة وجهاز الهجرة، أمس السبت، المراقبة على الحدود مع الولايات المتحدة لمنع مهاجرين غير قانونيين من عبورها.
وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، أن جهاز الشرطة وجهاز الهجرة يدعمان جهود الحرس الوطنى فى حماية الحدود بين البلدين.
كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد هدد المكسيك بفرض رسوم جمركية مشددة عليها إذا لم تتحرك لوقف تدفق المهاجرين غير القانونيين القادمين بصورة رئيسية من أمريكا الوسطى، والذين عبروا المكسيك فى الأشهر الماضية سعيا للدخول إلى الولايات المتحدة.
وفى المقابل، أعلن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، اكتمال نشر حوالى 6 آلاف جندى من عناصر الحرس الوطنى جنوبى بالبلاد للمساعدة فى السيطرة على تدفق المهاجرين القادمين من منطقة أمريكا الوسطى باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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