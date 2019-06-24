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رقم الخبر: 256454 تاريخ النشر: حزيران 23, 2019 الوقت: 16:31 الاقسام: دوليات  
بوتين: المنظومة الامريكية تُعيق ترامب من تطوير العلاقات مع روسيا

بوتين: المنظومة الامريكية تُعيق ترامب من تطوير العلاقات مع روسيا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المنظومة السياسية القائمة في الولايات المتحدة يوم الأحد، تحد من إمكانيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطوير العلاقات بين بلاده وروسيا.

وقال بوتين في حوار تلفزيوني ردا على سؤال عما إذا كان ترامب يتخذ قرارته باستقلالية: "طبعا نعم، لكننا نرى أن المنظومة الأمريكية مصمّمة بشكل يمنعه من فعل الكثير. لكن الكثير يتوقف على توفر الإرادة السياسية، بطبيعة الحال".

وأكد بوتين أن موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن لكنها لا تتعجل ومستعدة للانتظار حتى تنضج الأخيرة، وقال: "فليقرروا هم ما إذا كانوا معنيين بتطوير العلاقات مع روسيا أم لا. وإذا كانوا بحاجة للحوار، فنحن مستعدون، أما إذا كانوا غير معنيين، سننتظر حتى ينضجوا".

ومن المتوقع أن يجتمع بوتين وترامب على هامش "قمة العشرين" في مدينة أوساكا اليابانية بعد أسبوع، حيث أكد مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي جون بولتون أن الرئيس الأمريكي يتطلع للقاء نظيره الروسي في أوساكا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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