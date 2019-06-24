ويدافع فيها عن نظرية النسبية العامة التي أثارت جدلاً آنذاك، وبيعت المخطوطة في المزاد العلني في ديسمبر 2018 بسعر 1.2 مليون كرونة سويدية (128 ألف دولار) لرجل الأعمال السويدي بير توب الذي قرّر أن يقدّمها لمتحف نوبل في ستوكهولم حيث ستعرض هذا الخريف، وكتب أينشتاين هذه المقالة في نوفمبر 1922 فيما كان يقوم بجولة على مؤتمرات في جنوب شرق آسيا، ونشرت الأكاديمية الملكية البروسية للعلوم المقالة في 21 ديسمبر 1922.