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رقم الخبر: 256449 تاريخ النشر: حزيران 23, 2019 الوقت: 16:48 الاقسام: منوعات  
فنان يرسم لوحاته في قاع البحر

فنان يرسم لوحاته في قاع البحر

وجد الرسام الكوبي ساندور جونزاليس بيئة غير معتادة تساعده على رسم لوحاته وسط أسماك الكاريبي الزاهية الألوان وتشكيلات الشعاب المرجانية الرائعة تحت سطح البحر، ويقول جونزاليس، 42 عاماً.

إن بقعة الغطس المحببة له هي خليج الخنازير، حيث نزل منفيون كوبيون ساندتهم الولايات المتحدة عام 1961 في محاولة فاشلة للإطاحة بالزعيم الراحل فيدل كاسترو: «الأمر بدأ كهواية، كشغف، لكنني الآن أحتاج حقاً لأن آتي إلى هنا وأغمس نفسي وأبدع تحت الماء لأن هناك يوجد سلام لا يمكنك أن تجده على اليابسة». ويوضح أنه لكي يفعل ذلك يستعين بعدة غطس كاملة ويسبح لنحو 60 متراً ثم يغطس ل 6 أمتار تقريباً، حيث حامل لوحاته المثبت في قاع البحر، ويحمل معه اللوحات القماشية وغيرها من معدات الرسم التي يربطها بقطعة من معدن الرصاص كي لا تطفو على السطح.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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