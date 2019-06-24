إن بقعة الغطس المحببة له هي خليج الخنازير، حيث نزل منفيون كوبيون ساندتهم الولايات المتحدة عام 1961 في محاولة فاشلة للإطاحة بالزعيم الراحل فيدل كاسترو: «الأمر بدأ كهواية، كشغف، لكنني الآن أحتاج حقاً لأن آتي إلى هنا وأغمس نفسي وأبدع تحت الماء لأن هناك يوجد سلام لا يمكنك أن تجده على اليابسة». ويوضح أنه لكي يفعل ذلك يستعين بعدة غطس كاملة ويسبح لنحو 60 متراً ثم يغطس ل 6 أمتار تقريباً، حيث حامل لوحاته المثبت في قاع البحر، ويحمل معه اللوحات القماشية وغيرها من معدات الرسم التي يربطها بقطعة من معدن الرصاص كي لا تطفو على السطح.