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رقم الخبر: 256447 تاريخ النشر: حزيران 23, 2019 الوقت: 16:50 الاقسام: منوعات  
بريطانيا: شاحنة تدهس موكب دراجات نارية

بريطانيا: شاحنة تدهس موكب دراجات نارية

لقي سبعة من قائدي الدراجات النارية مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرين في حادث تصادم مدمر بالطريق السريع، بمنطقة نيو هامبشاير الإنجليزية، حيث تناثرت جثث الضحايا على أسفلت الطريق.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل»، وقعت الحادثة التراجيدية، في مدينة راندولف، بعد اصطدام شاحنة ضخمة بموكب من الدراجات النارية، وصف الشهود العيان الحادث بأنه مدمر، حيث حاول المارة مساعدة قائدي الدراجات الذين كانوا ملقين على طول الطريق السريع بينما سارعت خدمات الطوارئ للمساعدة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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