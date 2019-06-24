لقي سبعة من قائدي الدراجات النارية مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرين في حادث تصادم مدمر بالطريق السريع، بمنطقة نيو هامبشاير الإنجليزية، حيث تناثرت جثث الضحايا على أسفلت الطريق.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل»، وقعت الحادثة التراجيدية، في مدينة راندولف، بعد اصطدام شاحنة ضخمة بموكب من الدراجات النارية، وصف الشهود العيان الحادث بأنه مدمر، حيث حاول المارة مساعدة قائدي الدراجات الذين كانوا ملقين على طول الطريق السريع بينما سارعت خدمات الطوارئ للمساعدة.