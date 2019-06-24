وذكرت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم، أن الطقس سيكون بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ، مع فرصة لهطول زخات مطرية فوق المناطق الساحلية .

وفي الداخل، سيكون الطقس سديميا حارا وخصوصا في المنطقة الشرقية والبادية ، محذرة في الوقت نفسه من تشكل ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المناطق الجبلية.

وغدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو صيفيا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا حارا في المناطق الشرقية والبادية.

وستشهد سوريا ثلاثة أيام من الأجواء الحارة اعتباراً من الاثنين القادم ستتجاوز فيها الحرارة معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية قبل أن تعاود الانخفاض ابتداء من يوم الخميس وفق ما أكده المتنبئ الجوي هاشم شربا.

شربا وصف الارتفاع المتوقع بـ الطارئ وسببه تغير مصدر الكتلة الهوائية المسيطرة على المنطقة لافتا إلى أنه بعد غد تتقدم كتلة هوائية شبه مدارية في طبقات الجو العليا حارة وجافة مع تعمق للمنخفض السطحي الحراري من الجنوب الشرقي ما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضح شربا أنه لا يمكن إطلاق تسمية موجة حارة على الحالة القادمة لأنها قصيرة المدى والموجة الحارة لها امتداد زمني محدد أقله أسبوع.

وتوقع شربا أن تتجاوز درجات الحرارة خلال الحالة القادمة في بعض المناطق الداخلية 40 درجة مئوية منها دمشق وتكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة يوم الأربعاء.

وبين أن الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد هي الأكثر تأثراً بارتفاع درجات الحرارة كون الكتلة الهوائية العلوية والسطحية قادمة من الجنوب الشرقي في حين تكون الأجزاء الغربية من البلاد أقل تأثراً.