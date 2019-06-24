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رقم الخبر: 256445 تاريخ النشر: حزيران 23, 2019 الوقت: 16:47 الاقسام: منوعات  
(ميسي الصغير) يخطف الأضواء في (كوبا أميركا)

(ميسي الصغير) يخطف الأضواء في (كوبا أميركا)

في الوقت الذي يستمتع فيه العالم بمتابعة مباريات (كوبا أميركا)، نجح صبي برازيلي في السادسة من عمره في استقطاب اهتمام وسائل الإعلام، وذلك بسبب اسمه وعشقه للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأقدم والد الصبي على تسميته (ليونيل ميسي)، وذلك لحبهما الشديد لنجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، حسب ما ذكر موقع (سبورت إنجليش).

وولد ليونيل ميسي مايير دوس سانتوس، في الرابع عشر من سبتمبر عام 2012، وسافر برفقة والديه إلى موقع إحدى مباريات منتخب الأرجنتين أملا في لقاء نجمه المفضل، إلا أنه لم ينجح سوى في رؤية حافلة المنتخب وهي تمر بالقرب منه. ويمارس ميسي الصغير لعبة كرة القدم، ويشغل مركز المهاجم، ويأمل في أن ينجح في يوم ما بلقاء مثله الأعلى، ميسي الأرجنتيني.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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