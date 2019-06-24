تتجه انظار عشاق الكرة العراقية، صوب ملعب الشعب الدولي، لمتابعة مباراة الزوراء والقوة الجوية في لقاء مؤجل من الجولة 16 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ويسعى فريق النوارس الى تأكيد تفوقه على الصقور وتجديد فوزه بعجما انتصر في مواجهة الكأس الاخيرة باربعة اهداف لهدف، من اجل تقليص الفارق مع الصقور والبقاء ضمن مثلث الكبار.

بدوره سيحاول فريق الصقور الثأر من النوارس والابقاء على امال المنافسة على لقب الدوري وتقليص الفارق مع المتصدر الشرطة، إذ يبتعد عن الصدارة بفارق 10 نقاط.

وستشهد المباراة حضوراً جماهيرياً يصل الى 25 الف متفرج، بعد ان تم توزيع تذاكر دخول المباراة على جماهير الفريقين بالمجان، كاجراء لتعويض الجماهير التي دفعت ثمن تذاكر المباراة التي كان من المقرر ان تقام في الـ15 من اذار الماضي.

النوارس سيدخولن المواجهة بغياب اربعة لاعبين بسبب الاصابة وهم: حسين الجويد، عباس قاسم، حيدر احمد، نجم شوان، فيما سيفتقد الصقور لخدمات علي حصني المصاب وامجد راضي، الذي يستمر غيابه بسبب العقوبات الاسيوية.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، العاشرة بتوقيت طهران.