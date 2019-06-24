كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة زيوريخ الألمانية أن التدخين يسبب العديد من المشاكل ليست فقط للرئة لكنه يمكن أن يسبب آلام المفاصل والظهر ويضعف فعالية العلاج، وفقاً لموقع صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام باحثون من مستشفى جامعة زيوريخ بدراسة كيفية استجابة 700 شخص من المدخنين لأدوية التهاب المفاصل.

ووجد الباحثون أنه بعد سنة أو سنتين من العلاج، كانت الأدوية أقل فعالية بشكل ملحوظ لدى المدخنين، وكان الفرق واضحا وخاصة بين المرضى الذين لديهم مستويات أعلى من علامة الالتهاب التي تسمى بروتين (C) التفاعلي.

وقال الباحثون إنه ليس من الواضح كيف يضعف التدخين استجابة المرضى لهذه الأدوية البيولوجية، مشيرين أن هذا قد يكون نتيجة زيادة مستويات الالتهاب، وزيادة الألم عن طريق التدخل في الأعصاب، أو تقليل وصول الأوكسجين للأنسجة.

وقد أظهرت دراسات سابقة أن التدخين يزيد من خطر التهاب المفاصل الروماتويدي ويقلل من فعالية العديد من أدوية التهاب المفاصل. وأضاف الباحثون أن هذه هى واحدة من أولى الدراسات التي كشفت تأثير التدخين على العلاج في الناس الذين لديهم التهاب المفاصل وألم أسفل الظهر.