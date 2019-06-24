جاء ذلك بعد تمكن منتخب ايران من الفوز على نظيره الاسترالي في اطار الجولة الثانية من المرحلة الرابعة التي تستضيفها مدينة اردبيل شمال غربي البلاد، بنتيجة 3 اشواط مقابل لاشيء، ليرفع بذلك رصيده لـ 30 نقطة.

وسيواجه منتخب ايران اليوم الاحد، في الجولة الاخيرة من دور المجموعات نظيره الفرنسي. وبحسب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة فان ايران ضمنت التأهل للمرحلة النهائية وستنافس ضمن 6 منتخبات ستخوض هذه المرحلة في مدينة شيكاغو الاميركية.