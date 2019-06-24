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|رقم الخبر: 256433
|تاريخ النشر: حزيران 23, 2019
|الوقت: 16:43
|الاقسام: رياضة
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ايران تضمن التأهل لنهائي دوري الأمم للكرة الطائرة 2019
تأهل منتخب ايران الى المرحلة النهائية من دوري الامم للكرة الطائرة 2019، وذلك قبل الجولة الاخيرة من المرحلة الرابعة لدور المجموعات.
جاء ذلك بعد تمكن منتخب ايران من الفوز على نظيره الاسترالي في اطار الجولة الثانية من المرحلة الرابعة التي تستضيفها مدينة اردبيل شمال غربي البلاد، بنتيجة 3 اشواط مقابل لاشيء، ليرفع بذلك رصيده لـ 30 نقطة.
وسيواجه منتخب ايران اليوم الاحد، في الجولة الاخيرة من دور المجموعات نظيره الفرنسي. وبحسب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة فان ايران ضمنت التأهل للمرحلة النهائية وستنافس ضمن 6 منتخبات ستخوض هذه المرحلة في مدينة شيكاغو الاميركية.
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