  • الإثنين ٢٠ شوال ١٤٤٠
  • الإثنين , يونيو 24, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 256433 تاريخ النشر: حزيران 23, 2019 الوقت: 16:43 الاقسام: رياضة  
ايران تضمن التأهل لنهائي دوري الأمم للكرة الطائرة 2019

ايران تضمن التأهل لنهائي دوري الأمم للكرة الطائرة 2019

تأهل منتخب ايران الى المرحلة النهائية من دوري الامم للكرة الطائرة 2019، وذلك قبل الجولة الاخيرة من المرحلة الرابعة لدور المجموعات.

جاء ذلك بعد تمكن منتخب ايران من الفوز على نظيره الاسترالي في اطار الجولة الثانية من المرحلة الرابعة التي تستضيفها مدينة اردبيل شمال غربي البلاد، بنتيجة 3 اشواط مقابل لاشيء، ليرفع بذلك رصيده لـ 30 نقطة.
وسيواجه منتخب ايران اليوم الاحد، في الجولة الاخيرة من دور المجموعات نظيره الفرنسي. وبحسب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة فان ايران ضمنت التأهل للمرحلة النهائية وستنافس ضمن 6 منتخبات ستخوض هذه المرحلة في مدينة شيكاغو الاميركية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالة فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/5163 sec