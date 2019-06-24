قتنص البريطاني لويس هاميلتون مركز أول المنطلقين لسباق جائزة فرنسا الكبرى في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات بعدما حقق زمنا قياسيا للحلبة يوم السبت ويضمن فريقه مرسيدس، الساعي لفوزه العاشر على التوالي، الانطلاق من الصف الأول.

وتفوق هاميلتون، متصدر بطولة العالم، بفارق 0.286 ثانية على زميله فالتيري بوتاس صاحب المركز الثاني.

وهذه هي المرة 63 التي يسيطر فيها مرسيدس على الصف الأول وهو رقم قياسي في فورمولا 1.

وتأهل شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بينما اكتفى زميله سيباستيان فيتل بالمركز السابع بعد أداء متواضع من السائق الألماني.

ومدد هاميلتون سجله القياسي بالحصول على مركز أول المنطلقين للمرة 86 في مسيرته والثالثة هذا الموسم بعدما حقق زمنا قدره دقيقة واحدة و28.319 ثانية.

وقال هاميلتون بطل العالم خمس مرات والفائز في العام الماضي على حلبة لو كاستوليه بعد الانطلاق من المقدمة ”اللفة الأولى كانت مذهلة وكنت سعيدا بها حقا.

”في المحاولة الثانية كنت في طريقي لأحد أفضل اللفات التي قمت بها منذ وقت طويل. هذا جنوني. الأمور لا تصبح أسهل ودائما تكون هناك تحديات بغض النظر عن المركز الذي تقاتل من أجله“.

ويتقدم هاميلتون بفارق 29 نقطة على بوتاس في صدارة البطولة إذ فاز مرسيدس بجميع السباقات السبعة حتى الآن هذا الموسم فيما انتصر السائق البريطاني في آخر سباقين في الموسم الماضي.