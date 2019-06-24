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رقم الخبر: 256429 تاريخ النشر: حزيران 23, 2019 الوقت: 16:44 الاقسام: رياضة  
برشلونة يقدم عرضه الأول لضم نيمار من باريس

برشلونة يقدم عرضه الأول لضم نيمار من باريس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية بأن نادي برشلونة الإسباني يستعد لتقديم عرضه الأول لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم نيمار دا سيلفا صاحب 27 عامًا بالعودة من جديد لفريق برشلونة، حيث يتمنى النجم البرازيلي تحقيق هذا الأمر.

وكان نيمار دا سيلفا قد انتقل لفريق باريس سان جيرمان صيف عام 2017، بعدما كسر النادي الباريسي الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة الذي قدّر وقتها بـ 222 مليون يورو.

ولكن اللاعب بعد انضمامه لفريق باريس سان جيرمان بفترة، شعر النجم البرازيلي بأنه قد ارتكب خطئًا كبيرًا بالرحيل عن برشلونة.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” نقلاً عن صحيفة “التايمز” أن إدارة نادي برشلونة بدأت في التحرك والتفاوض على استعادة نيمار من جديد.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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