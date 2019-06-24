وارتبط اسم نيمار دا سيلفا صاحب 27 عامًا بالعودة من جديد لفريق برشلونة، حيث يتمنى النجم البرازيلي تحقيق هذا الأمر.



وكان نيمار دا سيلفا قد انتقل لفريق باريس سان جيرمان صيف عام 2017، بعدما كسر النادي الباريسي الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة الذي قدّر وقتها بـ 222 مليون يورو.



ولكن اللاعب بعد انضمامه لفريق باريس سان جيرمان بفترة، شعر النجم البرازيلي بأنه قد ارتكب خطئًا كبيرًا بالرحيل عن برشلونة.



وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” نقلاً عن صحيفة “التايمز” أن إدارة نادي برشلونة بدأت في التحرك والتفاوض على استعادة نيمار من جديد.