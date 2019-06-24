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رقم الخبر: 256422 تاريخ النشر: حزيران 23, 2019 الوقت: 16:53 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان AAIFF الدولي يستضيف «دايان» الإيراني

مهرجان AAIFF الدولي يستضيف «دايان» الإيراني

تستضيف الدورة الثانية والأربعين من المهرجان الدولي للأفلام الآسيوية الأمريكية (AAIFF) الفيلم الإيراني القصير «دايان» من إنتاج وإخراج فرود عوض بور.

وأعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان الفيلم الإيراني يعرض في القسم الرئيسي من المهرجان الذي يعد أقدم مهرجان سينمائي أمريكي آسيوي وثاني أكبر سوق أمريكي آسيوي يقام في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

وسيقام المهرجان الدولي الثاني والأربعون للأفلام الآسيوية الأمريكية (AAIFF) في الفترة من 25 يوليو/تموز إلى الثالث من أغسطس /أب من هذا العام بحضور المخرجين الآسيويين والأمريكيين في نيويورك.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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