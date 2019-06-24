أعلنت أمانة المهرجان الدولي الثاني عشر للافلام الریاضیة في ایران عن تسلمها 702 عمل فني من 54 دولة أجنبية للمشاركة في منافساته التي ستقام في الصيف المقبل بالعاصمة الإيرانية طهران وجزيرة قشم في مياه الخليج الفارسي.

وستقام فعاليات المهرجان متزامنا في كل من طهران وجزيرة قشم خلال الفترة من 27 الى 30 اب/ اغسطس القادم بمشاركة ممثلين عن 54 دولة اسيوية وأفريقية وأوروبية ابرزها من ايران وتركيا والمانيا وايطاليا وفرنسا وروسيا وامريكا الجنوبية.

كما تستضيف الدورة الثانية عشرة من المهرجان الدولي برعاية منظمة الإذاعة والتلفاز الإيرانية (IRIB) ووزارة الرياضة الإيرانية أفلام الجوال والهواتف المحمولة وأفلام الفيديو التي تتناول ألعابا محلية وعشائرية.

كما تشارك في هذا المهرجان برئاسة «إحسان شيعة» وأمانة السيد مجتبى علوي أفلام روائية سينمائية وأفلام الفيديو بتنسيقات قصيرة وطويلة وأنيميشن ووثائقية وبرامج تلفزيونية وأفلام دعائية ومقاطع فيديو موسيقية، بالإضافة إلى أفلام تتناول موضوعات عن الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين والرياضة الريفية ودور الرياضة في مكافحة الإدمان.

ومن المقرر ان يقوم الاتحاد الرياضة الريفية والألعاب المحلية بتكريم وتقدير منتجي الأفلام المحلية والوطنية والعشائرية .

المهرجان الدولي للأفلام الرياضية في إيران يعتبر الممثل الحصري للاتحاد العالمي للأفلام الرياضية (FICTS) الذي يقع مقره في مدينة ميلانو بإيطاليا ويضم FICTS أكثر من 116 دولة عضو وتعد جمهورية إيران الإسلامية ضمن أحد مراكز الاتحاد الستة عشر للدخول والتأهل لهذه التظاهرة الفنية التي تقام سنويا خلال شهر نوفمبر في إيطاليا ويتم تقديم الأفلام الفائزة والمختارة في المهرجان الثاني عشر في إيران إلى الاتحاد العالمي للأفلام الرياضية للتنافس في نهائيات FICTS .