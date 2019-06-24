أكدت الكاتبة والمخرجة السينمائية الصينية وانغ فان على تميز أسلوب الإخراج السينمائي الإيراني الذي أضفى على السينما طابعاً خاصاً ووسع تأثيرها العالمي.

جاءت تصريحات وانغ فان يوم السبت 22 يونيو على هامش فعاليات مهرجان شانغهاي الدولي الذي اقيم في الصين، حيث قالت فان: «إن الخبرة والتبحر الكبيرين للمخرجين الإيرانيين بالإضافة إلى إستخدام الأفكار والمواضيع البكر أوصل صوت الأفلام إلى العالم بشكل ملموس وغني بالمعلومات، إذ أنه قلما توجد هكذا خبرات وقلما يتم التطرق لهكذا موضوعات في كافة أنحاء العالم.

وأضافت وانغ فان: أنه إلى جانب الإنتاج السينمائي الضخم على الصعيد الدولي ولا سيما هوليوود، لكن يجب أن لا ننسى المخرجين الإيرانيين الذين يتمتعون بسمعة عالمية واسعة وقادرون على صنع أفلام تنافس بشدة أينما حلت.

وفي نفس السياق أكدت المخرجة الصينية وانغ فان أن التطور الإيراني في عالم السينما وفي مختلف مجالات الفن والقدرة على المنافسة العالية التي ساهمت في جعل إيران الأفضل في المنطقة يعتبر تجربة تعليمية هامة بالنسبة لنا جميعاً.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان شانغهاي الدولي استمرت حتى 23 يونيو بمشاركة 10 أفلام إيرانية في الأقسام التنافسية وغير التنافسية.