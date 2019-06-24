كشف قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية عن موعد افتتاح صحن العقيلة زينب المجاور لمرقد الامام الحسين عليه السلام، مؤكدا ان المشروع حقق نسب انجاز متقدمة خلال فترة قياسية.

وقال رئيس القسم المهندس حسين رضا مهدي ان «نسبة الانجاز الكلية للمشروع تجاوزت (33%) وان الاعمال متواصلة على مدار الساعة».

واضاف ان الكوادر العاملة انجزت العمل في المنطقة الخدمية التي تبلغ مساحتها (36000م2) بنسبة 100%، مشيرا الى ان هذه المنطقة تضم المضيف و600 وحدة صحية بالاضافة الى سوق الزينبية، لافتا الى ان نسبة الاعمال في الجهة الثقافية تجاوزت الـ 70% والتي تضم المكتبة والمتحف.

وبين مهدي ان «الجهات المشرفة عملت على تكثيف العمل وزيادة الايدي العاملة في المشروع من اجل اكساء جهة التل الزينبي بشكل كامل بمادة الكونكريت بالاضافة الى الانتهاء من الهيكل الاساسي للتل للاستعداد لافتتاح المنطقة امام الزائرين بشكل مؤقت في شهر محرم الحرام القادم».

وتابع ان «من المؤمل الانتهاء من نفق باب القبلة بشكل كامل قبل اقبال شهر محرم الحرام لتسهيل اداء مراسيم ركضة طويريج بالاضافة الى رفع العقبات امام الزائرين الوافدين الى مدينة كربلاء».

واكد رئيس القسم على ان «انجاز المشروع وافتتاحه بشكل رسمي سيكون بعد 4 سنوات من تاريخ اليوم».

وتبلغ مساحة صحن العقيلة زينب عليها السلام الكلية اكثر من 50 الف متر مربع ويقع بجوار الصحن الحسيني الشريف وسط مدينة كربلاء المقدسة (100 كم جنوب غرب بغداد) والذي يعد من اهم المشاريع الخدمية التي تبنت تنفيذها العتبة الحسينية بعد عام 2003.