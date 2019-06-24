عشائر جبال «هورمان» غربي ايران تتنقل بين مسافة تصل الى الفي متر في مرتفعات جبال «هورمان» الواقعة بمحافظة كردستان، ورغم صعوبة هذا النمط من الحياة، الا أن هؤلاء الاقوام يتمتعون بخصال حسنة مثل الجد والجهد والقناعة والكفائة والصحة الجسدية والعقلية والشعور بالسعادة، كما يتمتعون بنظام اجتماعي خاص يقسم الواجبات بيهنهم ولديهم عادتهم وتقاليدهم الخاصة والاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية يعد من اهم ما يميزهم.

هورمان (لغة كردية:هه‌ورامان) هي سلسلة جبلية تقع في غرب إيران وشمال شرق العراق. تقع على هذه السلسلة مدن مريوان وپاوه في الجانب الإيراني ومدينة حلبجة وناحية خورمال في الجانب العراقي.

ومعظم سكان هذه المنطقة يتحدثون اللهجة الهورمية والتي هي جزء من اللهجة الكورانية والتي هي فرع من اللغة الكردية.

كما أن هذه المنطقة تضم عدداً من اتباع الطائفة اليرسانية. وهي مشهورة بطبيعتها الخلابة والماء الصافي العذب والطيور بأنواعها والعدد الوفير من الخراف والابقار والماعز.

والعشيرة هي مجموعة من الناس تجمعهم قرابة ونسب فعلي أو متصور. وحتى لو كانت تفاصيل النسب غير معروفة، قد يتم تجمع أعضاء العشيرة حول العضو المؤسس أو السلف الأول. وقد تكون الروابط القائمة على القرابة رمزية، حيث تتشارك العشيرة في سلف مشترك «محدد» الذي يُعتبر رمزا لوحدة العشيرة.

وعندما لا يكون هذا السلف بشرا، يُشار إليه باسم الطوطم. ويمكن وصف العشائر على نحو أكثر سهولة بأنها قبائل أو مجموعات فرعية من القبائل.