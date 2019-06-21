  • الجمعة ١٧ شوال ١٤٤٠
  • الجمعة , يونيو 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 256161 تاريخ النشر: حزيران 20, 2019 الوقت: 19:26 الاقسام: عربيات  
تفجر الوضع عسكريا في محافظة شبوة والسبب؟

تفجر الوضع عسكريا في محافظة شبوة والسبب؟

كشف مصدران يمنيان عن انفجار الوضع عسكريا في محافظة شبوة (جنوب شرق البلاد) بين قوات منصور هادي الرئيس اليمني المستقيل وقوات مدعومة من دولة الإمارات، مساء الأربعاء.

وقال المصدران، اللذان رفضا الكشف عن اسمها لـ"عربي21"، إن اشتباكات عنيفة تجددت مساء بين القوات التابعة للحكومة اليمنية المستقبلة وبين ما تسمى "قوات النخبة الشبوانية"، المدعومة إماراتيا، بعد فشل وساطة قبلية في تهدئة الموقف، عقب اشتباكات محدودة في وقت سابق من الأربعاء.

وأكد مصدر أن الاشتباكات تدور بشكل عنيف وسط مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، وسط انفجارات تهز المدينة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، تصدت قوات هادي مسنودة بقوات الشرطة لمحاولات لمليشيات "النخبة الشبوانية" المدعومة من أبوظبي في اقتحام مطار مدينة عتق.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الوساطة كانت قد نجحت في تهدئة الوضع بين الطرفين، حيث قضت بانسحاب مليشيات النخبة من مدينة عتق، قبل أن تعود الاشتباكات مجددا وبشكل واسع.

وكان مصدر يمني مقرب من السلطات المحلية في شبوة قد صرح الثلاثاء، بأن الإمارات تقود انقلابا على قوات هادي في هذه المحافظة الغنية بالنفط، وأن توترا ساد أجواء مدينة عتق انفجر اليوم.

ويوم الاثنين الماضي، اندلعت مواجهات بين قوات منصور هادي وأخرى مدعومة إماراتيا في منطقة المروحة المجاورة لخط نقل النفط، حاولت السيطرة على هذه المنطقة التي تنتشر فيها قوات هادي.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من كشف قائد عسكري رفيع موال لعبدربه منصور هادي عن مخطط إماراتي للسيطرة على مقار حكومية في مدينة عدن (جنوبا)، بينها قصر المعاشيق الرئاسي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/7906 sec