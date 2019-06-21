كشف مصدران يمنيان عن انفجار الوضع عسكريا في محافظة شبوة (جنوب شرق البلاد) بين قوات منصور هادي الرئيس اليمني المستقيل وقوات مدعومة من دولة الإمارات، مساء الأربعاء.

وقال المصدران، اللذان رفضا الكشف عن اسمها لـ"عربي21"، إن اشتباكات عنيفة تجددت مساء بين القوات التابعة للحكومة اليمنية المستقبلة وبين ما تسمى "قوات النخبة الشبوانية"، المدعومة إماراتيا، بعد فشل وساطة قبلية في تهدئة الموقف، عقب اشتباكات محدودة في وقت سابق من الأربعاء.

وأكد مصدر أن الاشتباكات تدور بشكل عنيف وسط مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، وسط انفجارات تهز المدينة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، تصدت قوات هادي مسنودة بقوات الشرطة لمحاولات لمليشيات "النخبة الشبوانية" المدعومة من أبوظبي في اقتحام مطار مدينة عتق.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الوساطة كانت قد نجحت في تهدئة الوضع بين الطرفين، حيث قضت بانسحاب مليشيات النخبة من مدينة عتق، قبل أن تعود الاشتباكات مجددا وبشكل واسع.

وكان مصدر يمني مقرب من السلطات المحلية في شبوة قد صرح الثلاثاء، بأن الإمارات تقود انقلابا على قوات هادي في هذه المحافظة الغنية بالنفط، وأن توترا ساد أجواء مدينة عتق انفجر اليوم.

ويوم الاثنين الماضي، اندلعت مواجهات بين قوات منصور هادي وأخرى مدعومة إماراتيا في منطقة المروحة المجاورة لخط نقل النفط، حاولت السيطرة على هذه المنطقة التي تنتشر فيها قوات هادي.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من كشف قائد عسكري رفيع موال لعبدربه منصور هادي عن مخطط إماراتي للسيطرة على مقار حكومية في مدينة عدن (جنوبا)، بينها قصر المعاشيق الرئاسي.