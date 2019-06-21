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رقم الخبر: 256159 تاريخ النشر: حزيران 20, 2019 الوقت: 19:22 الاقسام: منوعات  
مدوّن روسي يروج لـ'الشاورما' خلال الخط المباشر مع بوتين

مدوّن روسي يروج لـ'الشاورما' خلال الخط المباشر مع بوتين

استفاد المدون المشهور في روسيا من أصول كردية أميران سرداروف، من إمكانية طرح سؤال على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهواء مباشرة للترويج للشاورما التي يبيعها.

وطرح سرداروف خلال الخط المباشر مع بوتين اليوم سؤالا حول أهداف تبني السلطات الروسية قانون الإنترنت السيادي.

وطلب سرداروف الناشط على "يوتيوب" ويتابعه 7 ملايين شخص من بوتين، أن يقول بصراحة ما إذا كان الغرض من هذا التشريع عزل روسيا.

وأضاف في نهاية سؤاله: "وقبل أن ترد أود القول إن لدي الشاورما الأكثر لذة في موسكو! أدعوا الجميع لتذوّقها وشكرا".

ورد بوتين: "أحسنت... استفدت من إمكانية الترويج لسلعك! وهذا صحيح".

ونسي الرئيس الروسي بسبب هذه الدعوة السؤال الذي طرحه المدون، لتذكّره المذيعة بأن الحديث دار عن الإنترنت السيادي.

وقال بوتين إن القانون المذكور يهدف إلى ضمان أمن الفضاء الإلكتروني الروسي وليس للحد من حرية المواطنين.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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