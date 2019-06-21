اعلن ممثل الولي الفقيه في منظمة الحج والزيارة الايرانية حجة الاسلام عبدالفتاح نواب، بان اول رحلة للحجاج الايرانيين ستنطلق يوم 8 تموز القادم.

وقال حجة الاسلام نواب في تصريح صحفي اليوم الخميس على هامش ملتقى العتبات المقدسة المنعقد في محافظة فارس جنوب البلاد، ان اول رحلة للحجاج الايرانيين للديار المقدسة ستكون يوم 8 تموز القادم فيما ستكون اخر رحلة للحجاج الايرانيين في العودة الى البلاد يوم 8 ايلول القادم.

واشار الى ان الحد الاقصى لفترة الزيارة خلال الحج هي 40 يوما واضاف، ان اتفاقية الحج والزيارة قد تم انجازها العام الجاري مع المسؤولين المعنيين في السعودية بصورة اسرع من الاعوام السابقة.