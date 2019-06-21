  • الجمعة ١٧ شوال ١٤٤٠
  • الجمعة , يونيو 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 256157 تاريخ النشر: حزيران 20, 2019 الوقت: 19:11 الاقسام: سياسة  
تحديد موعد اول رحلة للحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة

تحديد موعد اول رحلة للحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة

اعلن ممثل الولي الفقيه في منظمة الحج والزيارة الايرانية حجة الاسلام عبدالفتاح نواب، بان اول رحلة للحجاج الايرانيين ستنطلق يوم 8 تموز القادم.

وقال حجة الاسلام نواب في تصريح صحفي اليوم الخميس على هامش ملتقى العتبات المقدسة المنعقد في محافظة فارس جنوب البلاد، ان اول رحلة للحجاج الايرانيين للديار المقدسة ستكون يوم 8 تموز القادم فيما ستكون اخر رحلة للحجاج الايرانيين في العودة الى البلاد يوم 8 ايلول القادم.

واشار الى ان الحد الاقصى لفترة الزيارة خلال الحج هي 40 يوما واضاف، ان اتفاقية الحج والزيارة قد تم انجازها العام الجاري مع المسؤولين المعنيين في السعودية بصورة اسرع من الاعوام السابقة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0631 sec