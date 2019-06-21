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رقم الخبر: 256156 تاريخ النشر: حزيران 20, 2019 الوقت: 19:08 الاقسام: سياسة  
موغريني: نسعى الى بقاء ايران في الاتفاق النووي

موغريني: نسعى الى بقاء ايران في الاتفاق النووي

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني مجددا الى التحلي بضبط النفس في منطقة الخليج الفارسي مضيفة ان الاتحاد يسعى لاستمرار التزام ايران في الاتفاق النووي .

وفي تصريح للصحفيين يوم الخميس قبل اجتماع مجلس الاتحاد الاوروبي في بروكسل تطرقت موغريني الى دور اوروبا في تخفيف التوتر بين ايران وامريكا وقالت انها بحثت هذا الموضوع قبل يومين في واشنطن مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو واتفقنا على ان التصعيد العسكري في منطقة الخليج الفارسي لن يصب في مصلحة اي طرف في المنطقة والعالم.

واضافت ان اوروبا تعمل مع شركائها في المنطقة والعالم من اجل انجاز كل ما بوسعها لتخفيف التوتر وانها فتحت قنوات اتصال للحيلولة دون تصعيد التوتر.

ويجتمع قادة 28 دولة اوروبية في بروكسل اليوم وعلى مدى يومين لمناقشة البرامج الاستراتيجية للاتحاد في السنوات القادمة والمواضيع التي تهم القارة الاوروبية والعالم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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