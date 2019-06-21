ايران تواجه قطر بنصف نهائي آسيا لكرة اليد الشاطئية تأهل منتخب ايران الى نصف نهائي بطولة آسيا لكرة اليد الشاطئية اليوم الخميس، رغم خسارته امام نظيره العماني1-2 في الجولة الاخيرة من دور المجموعات للمسابقة المقامة في الصين.