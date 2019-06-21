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|رقم الخبر: 256155
|تاريخ النشر: حزيران 20, 2019
|الوقت: 18:51
|الاقسام: رياضة
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ايران تواجه قطر بنصف نهائي آسيا لكرة اليد الشاطئية
تأهل منتخب ايران الى نصف نهائي بطولة آسيا لكرة اليد الشاطئية اليوم الخميس، رغم خسارته امام نظيره العماني1-2 في الجولة الاخيرة من دور المجموعات للمسابقة المقامة في الصين.
وسيواجه منتخب ايران نظيره القطري يوم السبت، في اطار الدور النصف نهائي للنسخة السابعة من بطولة آسيا لكرة اليد الشاطئية 2019.
يشار الى أن منتخب قطر أحرز لقب البطولة 4 مرات ومرشح قوي لاضافة اللقب الخامس في تأريخه.
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