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رقم الخبر: 256154 تاريخ النشر: حزيران 20, 2019 الوقت: 18:49 الاقسام: سياسة  
بروجردي: خيار المفاوضات الجديدة خارج خطط إيران

بروجردي: خيار المفاوضات الجديدة خارج خطط إيران

أكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي أن ايران جلست لسنوات إلى طاولة المفاوضات مع الغرب وفي النهاية نقضوا الاتفاق النووي، ولذلك إيران لن تدخل مرة ثانية في إي مفاوضات جديدة.

أوضح عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاءد الدين بروجردي في لقاء له مع وكالة مهر للأنباء أن مدة الستين يوم التي منحتها إيران لبقية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي قاربت على الانتهاء، مبيناً أن إيران لن تتوانى عن اتخاذ خطوات أخرى في هذا المجال اذما استمر سلوك بقية الاطراف دون إي نتيجة.

وأضاف بروجردي أن تباطئ أوروبا في تطبيق الية مالية مع ايران "اينستكس" يعكس عدم قدرة إيران على الاعتماد عليها في تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي.

وأردف بروجردي أن اوروبا ليست مهمة بالنسبة إلى إيران كما يظن البعض، المهم بالنسبة لطهران هو تنفيذ أوروبا لالتزاماتها تجاه ايران.

وحول طل بعض المسؤولين الاوروبين من إيران العودة إلى المفاوضات صرح بروجردي أن ايران جلست لسنوات إلى طاولة المفاوضات مع الغرب وفي النهاية نقضوا الاتفاق النووي، ولذلك إيران لن تدخل مرة ثانية في إي مفاوضات جديدة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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