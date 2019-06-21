نجح الدفاع الجوي التابع لقوات الجو- فضاء في حرس الثورة الاسلامية، فجر اليوم الخميس، في اسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، بعد اختراقها اجواء ايران في منطقة "كوه مبارك" في محافظة هرمزكان.

ان الدفاع الجوي التابع لقوات الجو- فضاء في حرس الثورة الاسلامية نجح، فجر اليوم الخميس، في اسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، بعد اختراقها اجواء ايران في منطقة "كوه مبارك" في محافظة هرمزكان.

وأكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان الدفاع الجوي لحرس الثورة قام فجر اليوم بإسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة كانت قد اخترقت حدود البلاد.

وجرى اسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة من طراز "غلوبال هوك" في منطقة "رأس شير" بصاروخ منظومة الدفاع الجوي "سوم خرداد" (الثالث من خرداد).

و منظومة "سوم خرداد" الصاروخية منظومة دفاع جوي وطنية جرى تصميمها وانتاجها على يد المتخصصين الايرانيين وازيح الستار عنها لأول مرة عام 2014 خلال زيارة قائد الثورة الاسلامية لمعرض منجزات القوات الجو-فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية.

وتتميز منظومة "سوم خرداد" الصاروخية عن مثيلاتها، بتجميع كافة معداتها ومقوماتها بمركبة متحركة فضلا عن خضوعها لعملية تطوير في مجال الرادار الباحث و القدرة الاعتراضية و الصاروخية.

وبامكان منظومة سوم خرداد الصاروخية اعتراض 4 اهداف في آن واحد ، بجانب اطلاقها 8 صواريخ من طراز "طائر"، حيث تمتلك قابلية استهداف الطائرات المقاتلة والقاذفة للقنابل وصواريخ كروز الى مستوى ارتفاع 25 كيلومترا في الجو .

واوضح احد قادة القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية بان منظومة "سوم خرداد" (و هي من تصنيع مركز الابحاث الدفاعية الرادارية لحرس الثورة الاسلامية)، بالامكان مقايستها مع منظومة صواريخ اس 300، باستثناء المدى حيث يبلغ مداها 50 كيلومترا و ان عملية تطوير مداها لـ100 كيلومتر ومن ثم الى 200 كيلومتر مازال قيد التنفيذ.