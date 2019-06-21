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رقم الخبر: 256152 تاريخ النشر: حزيران 20, 2019 الوقت: 18:46 الاقسام: سياسة  
في أي منطقة أسقط حرس الثورة طائرة التجسس الامريكية المسيرة؟

في أي منطقة أسقط حرس الثورة طائرة التجسس الامريكية المسيرة؟

أسقط الدفاع الجوي التابع لقوات الجو- فضاء في حرس الثورة الاسلامية، اليوم الخميس، طائرة تجسس امريكية مسيرة بعد اختراقها اجواء البلاد.

ان الدفاع الجوي التابع لقوات الجو- فضاء في حرس الثورة الاسلامية نجح، فجر اليوم الخميس، في اسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، بعد اختراقها اجواء ايران في منطقة "كوه مبارك" في محافظة هرمزكان.

و"كوه مبارك" هي إحدى مدن محافظة هرمزكان في جنوب ايران وشرق محافظة هرمزكان وتقع هذه المدينة في القسم الصحراوي من مدينة "جاسك" وعلى ضفة بحر عمان وتبعد 155 كلم عن مدينة "ميناب" و65 كلم عن مدينة "جاسك".

وتقع منطقة "كوه مبارك" في بوابة دخول بحر عمان إلى مضيق هرمز الإستراتيجي حيث أن أي سفينة تريد الدخول إلى مضيق هرمز والخليج الفارسي يجب أن تمر امام هذه المنطقة، هذا الأمر الذي يزيد من أهمية "كوه مبارك" الإستراتيجية.

 

منطقة اسقاط طائرة التجسس الأمريكيةمنطقة اسقاط طائرة التجسس الأمريكية
 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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