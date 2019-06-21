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رقم الخبر: 256151 تاريخ النشر: حزيران 20, 2019 الوقت: 18:42 الاقسام: سياسة  
الامام الخامنئي: تكريم الشهداء وأسرهم واجب الشعب والمسؤولين

الامام الخامنئي: تكريم الشهداء وأسرهم واجب الشعب والمسؤولين

اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، اليوم الخميس، أن تكريم الشهداء وأسرهم هو واجب الشعب والمسؤولين.

ان قائد الثورة الاسلامية أشار خلال استقبال المشرفين على مؤتمر 5400 شهيداً في محافظة كردستان، إلى أن مناضلي كردستان بالتزامن مع محاربة العدو الخارجي كانوا في حرب مع المعادين للثورة لذلك ان الشهادة في هذه المنطقة اقترنت بمزيد من التضحية والجهاد الصادق.

واعتبر قائد الثورة الاسلامية الميزة الاخرى لأهالي كردستان "احباط مؤامرة إثارة التفرقة القومية والطائفية"، قائلاً، بلادنا من حيث التعددية القومية منقطعة النظير وان مختلف القوميات تعيش بسلام تحت اسم ايران والشعب الايراني، لكن الاعداء كانوا ينوون استغلال القضايا المذهبية والقومية لهزيمة الجمهورية الاسلامية لكن العناصر المؤمنة والذكية في كردستان وكذلك في اذربايجان الغربية احبطوا هذه المؤامرة.

واعتبر سماحته تكريم الشهداء واسرهم واجب الشعب والمسؤولين، قائلاً، على الشعب خاصة جيل الشباب ان يعلموا ما هي الجهود التي بذلت لتعزيز اركان الثورة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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