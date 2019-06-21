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رقم الخبر: 256148 تاريخ النشر: حزيران 20, 2019 الوقت: 18:38 الاقسام: سياسة  
وزير الخارجية التركي يصل الى اصفهان

وزير الخارجية التركي يصل الى اصفهان

وصل وزير الخارجية التركي احمد تشاويش اوغلو الى مدينة اصفهان عصر اليوم الخميس لاجراء محادثات مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

وسيلتقي الوزيران الايراني والتركي غدا الجمعة في مدينة اصفهان التاريخية لبحث تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويتواجد ظريف في مسقط راسه  بمدينة اصفهان  لعرض  واهداء جزء من الهدايا التي تلاقاها من المسؤولين الاجانب للاحتفاظ بها في ممثلية وزارة الخارجية في اصفهان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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