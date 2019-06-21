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رقم الخبر: 256147 تاريخ النشر: حزيران 20, 2019 الوقت: 18:23 الاقسام: سياسة  
وزارة الخارجية تدين انتهاك الاجواء الايرانية من قبل طائرة تجسس مسيرة امريكية

وزارة الخارجية تدين انتهاك الاجواء الايرانية من قبل طائرة تجسس مسيرة امريكية

ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بشدة انتهاك الاجواء الايرانية من قبل طائرة تجسس مسيرة امريكية محذرا من انتهاك اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي صرح أن ايران تدين بشدة هذا العمل المعادي والاستفزازي، وتحذر على نحو قاطع من دخول غير شرعي ومعاد لاي شيء او جسم طائر لاجواء البلاد، وانتهاك سيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية وحدودها، وتحمل المعتدين مسؤولية عواقب هذه الاعمال.

 الحرس الثوري كان قد اعلن عن اسقاط طائرة تجسس اميركية مسيرة فجر اليوم الخميس حين اختراقها اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية قبال منطقة كوه مبارك التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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