وخلال ملتقى تكريم ذكرى شهداء محافظة كردستان المنعقد اليوم الخميس في سنندج، قال اللواء سلامي، ان حادثة اسقاط طائرة التجسس الاميركية المسيرة تحمل رسالة صريحة وحازمة وقاطعة بان المدافعين عن حدود ايران الاسلامية سيردون على اي اعتداء ردودا حازمة.

واضاف، ان حدودنا تعتبر خطا احمر بالنسبة لنا ولو اراد اي عدو الاعتداء على حدودنا فانه سوف لن يعود ادراجه وسيتم تدميره.

وتابع العميد سلامي، نحن نعلن باننا لا نية لنا للحرب مع اي دولة لكننا جاهزون تماما لاي حرب وان حادثة اليوم مؤشر دقيق لهذا الامر.