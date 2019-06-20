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رقم الخبر: 256143 تاريخ النشر: حزيران 20, 2019 الوقت: 12:31 الاقسام: دوليات  
في أول زيارة منذ 14 عاما.. رئيس الصين يصل إلى كوريا الشمالية

في أول زيارة منذ 14 عاما.. رئيس الصين يصل إلى كوريا الشمالية

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن الرئيس شي جين بينغ وصل إلى كوريا الشمالية اليوم الخميس، في أول زيارة دولة إلى هذا البلد.
وشي هو أول زعيم صيني يزور كوريا الشمالية منذ 14 عاما، وستستغرق الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة من كيم جونغ أون يومين.
واصطف مواطنو كوريا الشمالية على جانبي الطريق المؤدي إلى بيت الضيافة Paekhwawon للترحيب بالرئيس الصيني والوفد الذي يرافقه ويضم وزير الخارجية وانغ يى، ورئيس مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعى دين شوي شيانغ، وعضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ورئيس مكتب اللجنة المركزية للشئون الخارجية يانغ جيه تشى، ورئيس لجنة الدولة لجمهورية الصين الشعبية للتنمية والإصلاح خه يى تشنغ.
ويتضمن جدول شي قمة مع كيم جونغ أون، وزيارة لبرج فريندشيب وهو رمز للعلاقات الأخوية بين بكين وبيونغ يانغ، وحضور أداء لاعبي الجمباز.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فقد يتضمن جدول أعمال القمة قضايا نزع السلاح النووي من الشمال وسبل تعزيز الشراكة التقليدية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات بين البلدين، كما من المرجح أن يتعهد الرئيس الصيني بتقديم دعم اقتصادي وإنساني يشمل توفير الغذاء أو الأسمدة.
وزار كيم جونغ أون بكين أربع مرات، حيث التقى الزعيم الصيني وجاءت زياراته للصين قبل فترة وجيزة من اجتماعات قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.
ونشرت الصحيفة الرئيسية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "رودونج سينمون"، يوم الخميس سلسلة من المقالات حول زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى بيونغ يانغ.
وقالت في الافتتاحية "إن زيارة شي جين بينغ لبلادنا ستضيف صفحة لا تنسى في تاريخ علاقاتنا الودية وستعزز العلاقات بين البلدين".
واعتبرت الصحيفة أن زيارة رئيس الصين تظهر "الأهمية الكبرى" التي توليها بكين للعلاقات مع كوريا الديمقراطية.
كما رحب عدد من كتاب صحيفة Minju Joson بزيارة شي جين بينغ، ونشرت صورة للزعيم الصيني على الصفحة الأولى. وفي مقال آخر، أشارت الصحيفة إلى أن كيم جونغ أون وشي جين بينغ قد أقاما "شراكة خاصة" خلال أربع زيارات قام بها الزعيم الكوري الشمالي للصين.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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